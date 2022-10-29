Тюменская компания по производству мебели создаст 60 новых рабочих Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Компания «АЗ-ГРУПП» при поддержке властей планирует модернизировать производство, увеличить производственные мощности и купить новое оборудование для изготовления мебели. Соответствующую идею озвучил на последнем Экспертном совете руководитель компании Александр Бутусов. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, соглашение о сопровождении проекта и включения его в реестр инвестпроектов уже подписано.

То есть инвестору окажут информационно-консультационное содействие на всех стадиях реализации и предоставят финансовую помощь в виде инвестиционного займа. По словам гендиректора областного Инвестагентства Николая Пуртова, большая часть проектов, которые рассматривают на Экспертных советах, заходят на сопровождение.

- Специалисты помогают подобрать земельные участки, меры поддержки, составить финансовую модель проекта, организуют взаимодействие с органами власти и ресурсоснабжающими компаниями, - отметил он.

Сейчас на сопровождении Фонда находится 545 проектов на сумму инвестиций 1,642 трлн рублей. Их реализация позволит создать более 22 тысяч новых рабочих мест, что очень важно в нынешнее время.

Для увеличения мощностей инвестор планирует оснастить цеха спецоборудованием, которое повысит производительность предприятия. Стоимость проекта оставит 30 млн рублей, 60 новых рабочих мест будет создано. Компания планирует ежемесячно выпускать более 5 тысяч стульев и 1 тысячу столов. В собственности находятся промышленное помещение и земельный участок, а также большой парк собственного производственного оборудования.