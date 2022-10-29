В Тюмени открыли самый большой теннисный центр в Зауралье площадью более 9 тыс. квадратных метров Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Самый большой теннисный центр в Зауралье площадью более 9 тысяч квадратных метров открыли в Тюменской области. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, комплекс построили в соответствии со стандартами ITF – Международной теннисной федерации – что позволяет проводить в центре международные соревнования.

Инвестором выступила компания «Гарантия», которая начала реализацию инвестиционного проекта в 2017 году при поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области. В 2022 году предприятие получило льготный займ – 50 миллионов рублей.

Комплекс включает в себя 24 корта, тренажерный зал, кафе, медицинский пункт. Однако по словам генерального директора группы компаний «ТИС», президента Федерации тенниса Тюменской области Виктора Беличенко, во время строительства возникали сложности.

Как отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, в Восточном округе складывается целый кластер для спорта и отдыха: инвесторы возводят здесь гимнастический зал, фитнес-центр, городские парильни.

- Все проекты поддерживает Правительство региона. Только вместе мы сможем получить лучший результат, в первую очередь для всех нас-жителей области, - подчеркнул Андрей Пантелеев.

Посещать спортивный объект смогут 1 500 человек в возрасте от 5 лет.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в 2019 году обновлённый спортивный комплекс «Олимпия» распахнул двери для всех любителей спорта после реконструкции. Отныне в новом «храме здорового образа жизни» на Пржевальского занимаются студенты, воспитанники детско-юношеских спортивных школ и просто неравнодушные к спорту тюменцы.