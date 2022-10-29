У жителей Тюменской области, Югры и Ямала пользуется спросом мебель из натуральной древесины Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Более десяти лет тюменский предприниматель Владимир Четвертак и его команда из 15 человек трудятся над изготовлением корпусной и модульной мебели разных стилей и выполняют работы из акрилового камня. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, заказчиками выступают жители Тюменской области, Югры и Ямала.

Современное промышленное оборудование высокой производительности находится на территории 400 квадратных метров, территории предприятия. Здесь же есть большой склад для материалов и фурнитуры, что позволяет компании твердо стоять на ногах, имея в запасе нужные комплектующие. При изготовлении мебели и фурнитуры используют натуральную древесину, шпо и ЛДСП отечественного производства.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, предприниматель планирует и дальше развивать бизнес. Чтобы расширить производственную базу, Владимир оформил кредит в банке на покупку помещения. По словам начальника отдела Гарантийного фонда (именно он выступил поручителем) Марии Покалюхиной, предприниматели готовы двигаться вперед, развиваться и расширять производство.

- Поручительство Гарантийного фонда, как эффективный инструмент поддержки малого и среднего предпринимательства, им в этом помогает, - отметила она.

Сейчас Владимир Четвертак изготавливает кемперы (жилье на колесах) – и уже даже готовые первые несколько экземпляров. Оборудование для жилых модулей на колесах закуплено, скоро начнется его установка. Первую обкатку автодома и эксплуатацию предприниматель планирует выполнить самостоятельно. По мнению предпринимателя, любую бизнес-идею можно реализовать, если есть желание работать. А региональные структуры поддержки предпринимательства всегда окажут.