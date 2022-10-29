Губернатор Тюменской области показал, как организовано питание бойцов в батальоне «Ермак»

Страница губернатора Тюменской области в соцсети

Губернатор Тюменской области Александр Моор показал, как организовано питание тюменцев в подразделении «Ермак». Глава региона опубликовал видео на своей официальной странице в соцсети "Вконтакте".

- Продолжу рассказывать о нашем подразделении «Ермак». Поручил своему представителю детально посмотреть, как разместились бойцы на месте несения службы. Особое внимание попросил уделить кухне, - написал Александр Моор в соцсети.

Он также отметил, что процесс приготовления пищи в подразделении налажен и идет по графику, который составили сами бойцы. Минимум дважды в день бойцы получают горячее питание, готовят каши и супы, а еще ежедневно получают 160 булок свежеиспеченного хлеба.

Напомним, мы писали ранее о том, что Александр Моор отправил батальону «Ермак» продукты и лекарства.