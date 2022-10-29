В Тюменской области самозанятым раскроют секреты сферы обслуживания Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Областной Центр «Мой бизнес» запускает бесплатный курс для самозанятых, которые работают в области «HoReCa» - индустрии гостеприимства. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, проект реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ведущие спикеры Тюменской области из сферы услуг и приема гостей познакомят участников курса с секретами сферы обслуживания и помогут им выйти на корпоративные заказы. Куратором направления «Продажи в сфере обслуживания» станет соучредитель консалтинговой компании «SECWIND» и специалист по гарантированному увеличению продаж без затрат Александра Чибрик. Она поможет разобраться с такими темами, как:

- Стандарты обслуживания и работа с клиентом; - Работа с клиентом в сложных ситуациях; - Особенности сервисных продаж; - Методы продвижения себя, как специалиста;

- Ресурсная поддержка от государства для развития своего дела и как ее получить.

Подать заявку на участие можно уже прямо сейчас на сайте проекта. Обучение для всех направлений пройдет в ноябре. По окончании курса все участники получат сертификат об обучении.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в 2020 году для предпринимателей запустили новый видеопроект «Начни свое дело. Самозанятые», который носит просветительский и образовательный характер. Обучение проходило по двум модулям: «Главное про самозанятость и особенности налогового режима» и «От идеи до продаж. Позиционирование и продвижение своих товаров и услуг». Пройти курс могли действующие и начинающие предприниматели, а также интересующиеся актуальными знаниями в этой сфере.