Тюменское предприятие по пошиву обуви планирует расширить производство благодаря поддержке властей Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Тюменское предприятие «Сибирская обувь», чей товар пользуется небывалым спросом в регионах России, планирует расширить производство и увеличить объемы выпускаемой продукции. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, сейчас в ассортименте более 20 различных моделей, включая женские и мужские кожаные ботинки, сапоги, полуботинки и летняя обувь. В общей сложности компания выпускает 270 пар обуви в месяц.

По словам руководителя и учредителя компании Юрия Федотова, в 2021 году компания продала 850 пар обуви, но на этом они останавливаться не планируют.

- Сейчас ищем варианты приобретения отечественного оборудования, которое позволит увеличить выпуск наших изделий до 1000 пар обуви в месяц, а в перспективе и до 5000. Соответственно будем принимать на работу новых специалистов, увеличивая штатную численность до 21 работника, - говорит Юрий.

В преддверии зимы на предприятии шьют кисы и унты из камуса оленя, изделия из кожи и меха нерпы. Такую диковинную обувь часто покупают туристы и сами тюменцы на подарки и сувениры.

Вся линейка обуви шьется только из натуральных материалов, которые закупают на кожевенных заводах Киров и Вязьмы, в Москве и на Ямале. Все новинки скупают в том числе стилисты, магазины брендовой одежды для создания модных образов, а также крупные магазины.

Отметим, что в 2021 году компания воспользовалась поддержкой Фонда микрофинансирования и поручительством Гарантийного фонда Инвестиционного агентства Тюменской области. Власти постоянно помогают предпринимателям в развитии инвестиционных проектов.