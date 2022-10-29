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НовостиЭкономика29 октября 2022 9:21

Тюменское предприятие по пошиву обуви планирует расширить производство благодаря поддержке властей

В результате количество рабочих мест будет увеличено
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Тюменское предприятие по пошиву обуви планирует расширить производство благодаря поддержке властей

Тюменское предприятие по пошиву обуви планирует расширить производство благодаря поддержке властей

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Тюменское предприятие «Сибирская обувь», чей товар пользуется небывалым спросом в регионах России, планирует расширить производство и увеличить объемы выпускаемой продукции. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, сейчас в ассортименте более 20 различных моделей, включая женские и мужские кожаные ботинки, сапоги, полуботинки и летняя обувь. В общей сложности компания выпускает 270 пар обуви в месяц.

По словам руководителя и учредителя компании Юрия Федотова, в 2021 году компания продала 850 пар обуви, но на этом они останавливаться не планируют.

- Сейчас ищем варианты приобретения отечественного оборудования, которое позволит увеличить выпуск наших изделий до 1000 пар обуви в месяц, а в перспективе и до 5000. Соответственно будем принимать на работу новых специалистов, увеличивая штатную численность до 21 работника, - говорит Юрий.

В преддверии зимы на предприятии шьют кисы и унты из камуса оленя, изделия из кожи и меха нерпы. Такую диковинную обувь часто покупают туристы и сами тюменцы на подарки и сувениры.

Вся линейка обуви шьется только из натуральных материалов, которые закупают на кожевенных заводах Киров и Вязьмы, в Москве и на Ямале. Все новинки скупают в том числе стилисты, магазины брендовой одежды для создания модных образов, а также крупные магазины.

Отметим, что в 2021 году компания воспользовалась поддержкой Фонда микрофинансирования и поручительством Гарантийного фонда Инвестиционного агентства Тюменской области. Власти постоянно помогают предпринимателям в развитии инвестиционных проектов.