В березняковской больнице №8 юных пациентов встречают Красная Шапочка и Серый волк Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Пациентов городской поликлиники №8 Березняковского района отныне ждут герои известных сказок, веселые звери, книжки-раскраски и детский терминал с обучающими играми. В филиале, который обслуживает около трех тысяч детей и 3,5 тысяч взрослых местных жителей, торжественно открылась игровая зона.

По словам главврача поликлиники №8 Анатолия Смоляренко, за счет освободившегося места на втором этаже удалось организовать детский игровой уголок, который вручную расписала одна из тюменских художников.

- Мы намеренно предпочли не «смешариков» или «лунтика», а более традиционные сказки, с которыми детей тоже обязательно знакомят родители. Красная Шапочка и серый волк детям точно известны!, - говорит главный врач.

По его словам, малышам трудно спокойно сидеть, поэтому их внимание необходимо переключать на игрушки или яркие картинки со сказочными персонажами.

- Здесь есть мягкая мебель, детские столы и стулья для рисования. Бизиборды со множеством возможных действий – защелки, заклепки, шнурки и прочие мелкие детали, которые привлекают внимание малышей. Наигравшись, дети не шумят в коридорах, не плачут, охотней заходят в кабинет доктора и ведут себя спокойней во время осмотра. Это позволяет сохранить хорошее настроение им и их родителям», - говорит врач-педиатр городской поликлиники № 8 Анна Хохлова.

Отметим, что в березняковской больнице принимают два терапевта, три педиатра и фельдшер в кабинете доврачебного приема. Есть процедурный и прививочный кабинеты, кабинет ЭКГ, дневной стационар и многое другое.