В Медицинском городе усовершенствовали процесс регистрации ЭКГ благодаря уникальному проекту Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Команда специалистов Медицинского города усовершенствовала процесс регистрации ЭКГ, благодаря разработке и внедрению проекта «Оптимизация ЭКГ диагностики в стационарных отделениях по назначению врача перед медицинским вмешательством». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, за счет этого удалось существенно сократить период ожидания пациентами медсестры функциональной диагностики в палате и возле кабинета и сократить временные затраты медсестры на механическую работу.

По словам старшей медицинской сестры отделения УЗИ и функциональной диагностики Гузели Бабаевой, специалисты Медгорода полностью переосмыслили процесс регистрации ЭКГ – от назначения обследования до получения результата.

- Теперь пациенты, пребывающие в стационаре Медицинского города, проходят ЭКГ исследование в палате, - отметила она.

В результате реализации проекта специалисты получили обратную связь от пациентов и медсестер отделения функциональной диагностики. Опрос показал, что пациенты остались довольны регистрацией ЭКГ в палате отделения стационара, «на месте», а ммедсестры отделения стационара стали удовлетворены в оптимизации процесса регистрации ЭКГ.

Гузель Бабаева подчеркнула, что специалисты отделения получили массу положительных комментариев, касающихся процесса регистрации ЭКГ. А это значит, что команда идет в правильном направлении.

Теперь каждая медицинская сестра Медицинского города может выполнить ЭКГ исследование в комфортных для пациента условиях, что существенно сокращает время получения результата и минимизирует эмоциональное напряжение пациента.