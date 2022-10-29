Под Тюменью неадекватный водитель пытался уехать от ДПС и устроил аварию Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На автодороге Тюмень-Нижняя Тавда перед автоинспекторами не остановился автомобиль ВАЗ 2112. "Двенашка" пролетела мимо полицейских, проигнорировав их и сотрудники отправились за нарушителем.

- Водитель создавал угрозу безопасности для других участников движения, а въехав в Нижнюю Тавду, устроил ДТП на парковке, разбив три машины - сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Как выяснилось, за рулем находился 36-летний водитель. Он успешно прошел освидетельствование на алкотестере, но отказался проходить освидетельствование на наркотики в медицинском учреждении.

По данным ведомства, мужчина уже попадался дорожным полицейским за управление транспортом в состоянии опьянения. Теперь против него будет заведено новое уголовное дело за повторную езду под воздействием алкоголя или наркотиков.