В Исетском районе впервые в истории собрали более 200 тысяч тонн зерна Фото: Пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Тюменской области

Аграрии Тюменской области полностью закончили обмолот зерновых и зернобобовых культур. По словам губернатора Александра Моора, валовый сбор в первоначально оприходованном весе превысил 2 млн тонн при урожайности 29 центнеров с гектара. Однако окончательный вес зерновых будет известен после обработки и сушки зерна, хотя достигнутые показатели уже близки к рекордным.

В нескольких сельских районах рекорды предыдущих лет уже побили. Например, в Исетском районе впервые в истории собрали более 200 тысяч тонн зерна, аграрии Ишима получили 290 тысяч тонн зерна. Сельхозпроизводители Нижнетавдинского района собрали 88 тысяч тонн зерна, а Юргинского района – почти 84 тысячи тонн.

Что касается овощей, то культуры открытого грунта также показали рекордную урожайность – в среднем 500 центнеров с одного гектара. Такого показателя в агроистории Тюменской области ещё не было. Сейчас сельхозпроизводители собрали более 53 тысячи тонн овощей. Урожайность картофеля составляет 291 центнер с гектара: на сегодняшний день собрано почти 234 тысячи тонн «второго хлеба».

Пока идут уборочные работы, аграрии продолжают основную осеннюю обработку почвы под урожай 2023 года – обработано 95% от потребности в 789,5 тысячи гектаров. Александр Моор поздравил аграриев с отличным результатом.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», столь высокие показатели из-за наших климатических условий достигается нечасто. Несмотря на то, что после обработки в зерносушилках итоговый объем урожая снизится, он будет одним из самых высоких за последние десятилетия.