В Тюменской области запустили программу, которая ищет неровности на дорогах при помощи нейросетей Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Испытания программно-аппаратного комплекса «Мониторинг УДС» проходят в Тюменской области. Так, в одной из машин Управления автомобильных дорог установили видеокамеру и «умный» блок. Микрокомпьютер принимает сигнал с камеры и распознает на кадрах отклонения на улично-дорожной сети, благодаря видеозахвату, в онлайн-режиме на скорости 90 км/час.

По словам директора по IT компании ИТС Дмитрия Котоловского, в автомобиле используются камеры со стабилизацией, частота – 60 кадров в секунду.

-. Система анализирует каждый кадр, выбирает самый оптимальный и пропускает его через модели нейросети. Каждая модель ищет свои отклонения, - отметил он.

Нейросети могут выявить четыре вида детекции: отклонения в разметке и знаках, выбоины и трещины. Фото с отклонениями попадают на жёсткий диск, блок GPS присваивает им координаты, а модуль ЛТЕ отправляет карточки диспетчеру.

Как отметил заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков, многофункциональный комплекс – часть мероприятий, которые планируется реализовать в рамках развития интеллектуальных транспортных систем.

- В этом случае аппаратно-программный комплекс создан для фиксации отклонений от нормативного состояния и передавать их подрядчикам для устранения. В перспективе систему можно будет обучить расчёту стоимости работ по восстановлению дорожного покрытия и составлению отчётности, - подчеркнул он.

Эти системы помогают автоматически фиксировать отклонения на дорогах и ставить участки в план ремонтных работ.