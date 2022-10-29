Тобольские школьники и студенты поучаствуют в марафоне по soft skills «42,2»

Фото предоставлено КП

Тобольские школьники и студенты поучаствуют в марафоне по soft skills. Марафон по развитию софт компетенций «42,2» стартует 9 ноября в мультицентре «Моя территория».

Участники пройдут офлайн и онлайн-тренинги с применением игровых механик. Заявки принимают до 7 ноября, а участвовать могут школьники 9-11 классов, студенты профессиональных и высших учебных заведений первых и вторых курсов, сообщает "Мегатюмень".

Первое событие проекта символизирует старт бегунов по классической марафонской дистанции. Участники познакомятся с турнирной таблицей, по которой смогут отслеживать свои успехи. Таблица будет доступна не только в мультицентре, но и в закрытом телеграм-канале проекта. Кроме того, школьников и студентов ждут онлайн-тренинги, практические задания по освоению гибких навыков, за которые они получат баллы. Те, кто быстрее остальных пройдут дистанцию и наберут наибольшее количество баллов, получат призы: умную колонку, беспроводные наушники или фитнес-браслет.

- Благодаря участию в марафоне ребята смогут развить навыки планирования и организации, анализа информации, адаптивности и гибкости, а также углубить навык устной коммуникации и повысить эмоциональный интеллект, - рассказала Екатерина Лезнева, руководитель мультицентра «Моя территория».

А 19 ноября участников ждет финальный этап, на котором они закрепят результаты онлайн-тренингов и совместно с экспертом по постановке речи Марией Чечеровой научатся грамотно и четко говорить.