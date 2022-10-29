Тюменцам рассказали о пользе и вреде страшных фильмов Фото: Юлия Кучеренко

Тюменский психолог рассказала о пользе и вреде фильмов ужаса.

– Безусловно, они делают жизнь ярче. При просмотре такого фильмы мы испытываем настоящий страх при не настоящей угрозе. В финале мы испытываем успокоение и облегчение, потому что после ярких эмоций, когда испугались, наступает осознание, что весь этот ужас не реален, – рассказала ведущий психолог центра «Семья» Уна Журавлева.

Специалист посоветовала людям, которые при просмотре фильма испытывают неприятные эмоции, какой-то липкий страх, что хочется закрыть глаза, – не досматривать фильм, не дожидаться финала, потому что такое кино еще некоторое время будет тревожить.

По словам психолога, фильмы ужасов влияют не только на психологическое состояние человека, но и на соматическое. У чувствительных людей может повыситься температура, подскочить давление. Поэтому людям с какими-либо сердечными заболеваниями лучше отказаться от просмотра фильмов такого жанра.

Хотя есть и плюсы в увлечении ужастиками. Так, некоторые исследователи утверждают, что за просмотр фильма ужасов можно потерять до 200 калорий. А еще просмотр эмоционального фильма порой помогает принять какое-то решение, поскольку ужастик – это мощный фильм и после взрыва переживаний, а далее успокоения – человеку легче удается справиться с проблемой.

Однако Уна Журавлева всё же советует не допускать детей к просмотру фильмов ужасов. Поскольку им сложнее осознать границы реальности и вымысла.