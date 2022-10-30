В Тобольске искусствоведы и архитекторы обсудили реконструкцию Александровского сада

Фото: Тобольский музей-заповедник

В тобольском музее Семьи Императора Николая II прошло заседание круглого стола «Плац-парадная площадь, как символ губернской столичности». Мероприятие состоялось в рамках II Тюменского музейного форума, его частники выступили с докладами, а также обсудили предстоящую реконструкцию и благоустройство Александровского сада в Нижнем посаде.

В своем выступлении кандидат исторических наук, заместитель директора Тобольского музея-заповедника Эдуард Бурнашев рассказал, как менялся облик памятного места, которое исторически располагалась между Знаменским монастырем и Благовещенской церковью в Подгорной части города. Исходя из названия храма, первоначально площадь именовали Благовещенской, а Плац-парадной она стала после того, как здесь стали проводиться смотры войск. Сейчас большую часть площади занимает Александровский сад.

Гостья из Санкт-Петербурга, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Наталия Толмачева представила доклад, посвященный 180-летию известного русского архитектора, автора проекта часовни святого Александра Невского в Тобольске Альфреда Парланда. Она заострила внимание на интересных фактах строительства и открытия сохранившегося мемориального объекта.

Главный архитектор МАУ «Архитектура и градостроительство» Тобольска Степан Галимов представил проект реконструкции и благоустройства Александровского сада, который вошел в число победителей конкурса комфортной городской среды. Отвечая на вопросы зрителей, архитектор подтвердил, что перед началом работ в саду пройдут археологические изыскания.