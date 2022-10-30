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НовостиЗдоровье30 октября 2022 12:21

Врач-педиатр рассказала тюменцам, как защитить ребенка от простуд и болезней

Надо соблюдать несколько правил
Евгений Значковский
Фото представлено КП

Фото представлено КП

Традиционно осень считается сезоном роста заболеваемости респираторными инфекциями, чаще всего которым подвержены дети. Как родителям защитить организм ребенка от вирусов, поддержать и укрепить иммунитет, рассказала участковый врач-педиатр Татьяна Нерадовских.

По словам медика, важным компонентом профилактики респираторных инфекций является соблюдение режима дня - отход ко сну и пробуждение в одно и то же время. По утрам - зарядка, которая помогает ребенку проснуться, восполнить дефицит движения после сна и повысить активность нервной системы.

Обязательно в ежедневном расписании ребенка должны быть двухчасовые прогулки на свежем воздухе, проветривание комнат и влажная уборка.

Кроме того, в комнате чада необходимо увлажнять воздух, поскольку он становится сухим с началом отопительного сезона. Из-за этого слизистая носа более подвержена патологическому воздействию.

Также в осенне-зимний период важно разнообразить рацион ребенка продуктами, богатыми витаминами, микроэлементами и аминокислотами.

Еще одним важным шагом в помощи ребенку и подростку станет предупреждение стрессовых ситуаций, а лучшая профилактика этого - полноценный сон. А вот в дневное время необходимо сохранять достаточную двигательную активность, сообщает «Тюменская область сегодня».