Врач-педиатр рассказала тюменцам, как защитить ребенка от простуд и болезней

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Традиционно осень считается сезоном роста заболеваемости респираторными инфекциями, чаще всего которым подвержены дети. Как родителям защитить организм ребенка от вирусов, поддержать и укрепить иммунитет, рассказала участковый врач-педиатр Татьяна Нерадовских.

По словам медика, важным компонентом профилактики респираторных инфекций является соблюдение режима дня - отход ко сну и пробуждение в одно и то же время. По утрам - зарядка, которая помогает ребенку проснуться, восполнить дефицит движения после сна и повысить активность нервной системы.

Обязательно в ежедневном расписании ребенка должны быть двухчасовые прогулки на свежем воздухе, проветривание комнат и влажная уборка.

Кроме того, в комнате чада необходимо увлажнять воздух, поскольку он становится сухим с началом отопительного сезона. Из-за этого слизистая носа более подвержена патологическому воздействию.

Также в осенне-зимний период важно разнообразить рацион ребенка продуктами, богатыми витаминами, микроэлементами и аминокислотами.

Еще одним важным шагом в помощи ребенку и подростку станет предупреждение стрессовых ситуаций, а лучшая профилактика этого - полноценный сон. А вот в дневное время необходимо сохранять достаточную двигательную активность, сообщает «Тюменская область сегодня».