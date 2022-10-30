В Тюмени продолжают сносить незаконные киоски Фото: Вера Зенина

В Тюмени продолжают убирать самовольно установленные киоски. В 2021 году удалось выявить 119 таких объектов, из которых 30 демонтировано в соответствии с муниципальными контрактами, а 87 - по согласию владельцев. Еще два были выявлены в декабре, фактически, их уже нет на месте.

В 2022 году уже убрано 40 торговых «самоволок», в том числе 30 - в добровольном порядке, сообщает «Вслух.ру».

Кроме того, в Тюмени убирают незаконные железные гаражи и выкапывают погреба из-под окон. В 2022 году демонтировано более 340 таких объектов, однако выявляются все новые.

В целом власти отметили, что тюменцы стали меньше нарушать правила благоустройства. В 2022 году, по данным на 1 сентября, составлено более 3,7 тысяч протоколов, наложено штрафов на 20,3 миллиона рублей, взыскано более 13,7 миллиона рублей.