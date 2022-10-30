Ишимцам с особенностями здоровья помогают освоить гончарное ремесло

Фото: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР СФЕРА г. Ишим, соцсети

Сразу 30 жителей Ишима с ментальными нарушениями учатся работать с глиной. Занятия для них проводятся в инклюзивной гончарной мастерской «Ласточкино гнездо», открытой на деньги выигранного гранта - 935 673 рубля.

Участники групповых занятий по ручной лепке учатся делать аромаподсвечники, свистульки, тарелки, магниты и расписывают их. А на индивидуальных занятиях на гончарном круге создают кружки, крынки и блюда.

По словам директора социокультурного психолого-педагогического досугового центра «Сфера» Людмилы Арсеньевой, идея проекта возникла из-за того, что людям с ментальными нарушениями тяжело трудоустроиться. А пройдя обучение, ишимцы смогут работать как самозанятые.

- Самое доступное - это занятия прикладным искусством и народными ремеслами в художественно-ремесленных мастерских, где работают специалисты и обустроена доступная и универсальная рабочая среда. Раз пока в Ишиме и Ишимском районе такой практики нет, мы решили попробовать изменить ситуацию», - рассказала руководитель.

Итогом проекта станет выставка-ярмарка изделий участников в модельной библиотеке, сообщает «Тюменская линия».