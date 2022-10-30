Тюменский ветеринар дала несколько советов, как отучить собаку таскать еду со стола Фото: Вера Зенина

Тюменский ветеринар Светлана Полякова рассказала, как отучить собаку таскать еду со стола. Кстати, по словам специалиста, такое поведение животного - вина его хозяина.

- Ошибки в содержании формируют в собаке вредную привычку. Отучить пса от воровства со стола можно в любом возрасте, но прежде нужно понять причину такого поведения. Воспитанное животное, довольное своей жизнью, не станет крутиться около стола, выпрашивая лакомство, не начнет воровать остатки пищи без причины, - утверждает Светлана.

По словам ветеринара, возможно, собака так поступает из-за того, что не наедается. Тогда надо сбалансировать питание.

- Нельзя кормиться собаку с рук и из разной посуды, в неположенном месте и не по режиму, - заострила внимание Светлана Полякова. - Остатки пищи на кухонном столе вызывает любопытство у питомцев. Они же гораздо сильнее чувствуют запахи. Наберитесь терпения и тщательно контролируйте свое поведение. Игнорируйте проявления попрошайничества. Во время еды нельзя общаться с питомцем и даже упоминать его в разговорах. Не смотрите на пса, зрительный контакт для него - это поощрение. Когда собака начинает лезть на колени или к еде - дайте команду место. Если не помогло - отправьте в другую комнату или на улицу. Тогда соблазнов будет меньше. Не поддавайтесь на собачьи манипуляции.

Еще один совет от ветеринара - посыпать остатки пищи перцем, чтобы вызвать у животного негативную реакцию.