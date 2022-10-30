Тюменский психиатр опроверг пользу ноотропных препаратов для здорового человека Фото: Вера Зенина

Бытует мнение, что группа таких лекарственных препаратов как ноотропы могут активизировать работу мозга, усилить когнитивные способности и улучшить память. Однако без крайней необходимости их лучше не принимать, об этом заявил врач-психиатр Областной клинической психиатрической больницы Андрей Ольков.

- Ноотропы - это нейрометаболические препараты, которые способны увеличивать устойчивость нервной системы к гипоксии (пониженное содержание кислорода в тканях) и другим вредным воздействиям. Подобные лекарства обычно назначают, чтобы предотвратить негативные воздействия на нервную систему при других заболеваниях, либо восстановить функции мозга после травм, а также инфарктов и инсультов. Ноотропы ускоряют или, наоборот, замедляют химические процессы, происходящие в нервных клетках, - рассказал специалист.

По его опыту, бесконтрольный прием препаратов может вызвать эффект противоположный ожидаемому, так как чрезмерное стимулирование обычно приводит к истощению внутренних запасов организма.

Если самостоятельно и без надзора врача принимать ноотропы, то могут возникнуть такие побочные эффекты как тревога, бессонница, раздражительность и апатия. Кроме того, если у человека есть психическое заболевание, оно может обостриться. Именно поэтому назначать такие лекарства может только специалист.

- Есть общий принцип, применимый ко всем препаратам, сформулированный Всемирной организацией здравоохранения: «Никаких лекарств, кроме жизненно необходимых». Именно исходя из этого принципа здоровым людям не рекомендуют назначать подобные препараты, сообщает «Тюменская область сегодня».