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НовостиЗдоровье30 октября 2022 6:11

Тюменский психиатр опроверг пользу ноотропных препаратов для здорового человека

Без крайней необходимости их лучше не принимать
Денис Михайлов
Тюменский психиатр опроверг пользу ноотропных препаратов для здорового человека

Тюменский психиатр опроверг пользу ноотропных препаратов для здорового человека

Фото: Вера Зенина

Бытует мнение, что группа таких лекарственных препаратов как ноотропы могут активизировать работу мозга, усилить когнитивные способности и улучшить память. Однако без крайней необходимости их лучше не принимать, об этом заявил врач-психиатр Областной клинической психиатрической больницы Андрей Ольков.

- Ноотропы - это нейрометаболические препараты, которые способны увеличивать устойчивость нервной системы к гипоксии (пониженное содержание кислорода в тканях) и другим вредным воздействиям. Подобные лекарства обычно назначают, чтобы предотвратить негативные воздействия на нервную систему при других заболеваниях, либо восстановить функции мозга после травм, а также инфарктов и инсультов. Ноотропы ускоряют или, наоборот, замедляют химические процессы, происходящие в нервных клетках, - рассказал специалист.

По его опыту, бесконтрольный прием препаратов может вызвать эффект противоположный ожидаемому, так как чрезмерное стимулирование обычно приводит к истощению внутренних запасов организма.

Если самостоятельно и без надзора врача принимать ноотропы, то могут возникнуть такие побочные эффекты как тревога, бессонница, раздражительность и апатия. Кроме того, если у человека есть психическое заболевание, оно может обостриться. Именно поэтому назначать такие лекарства может только специалист.

- Есть общий принцип, применимый ко всем препаратам, сформулированный Всемирной организацией здравоохранения: «Никаких лекарств, кроме жизненно необходимых». Именно исходя из этого принципа здоровым людям не рекомендуют назначать подобные препараты, сообщает «Тюменская область сегодня».