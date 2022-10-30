Тюменские старшеклассники могут поучаствовать в отборочном туре олимпиады по избирательному праву

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Тюменских старшеклассников приглашают поучаствовать в отборочном туре регионального этапа всероссийской олимпиады «Софиум», посвященной вопросам избирательного права и избирательного процесса.

Мероприятие пройдет в дистанционном формате с 1 по 15 ноября. Ребятам предстоит решить пять ситуационных задач и написать творческое эссе по предложенной теме.

Работы участников оценят в территориальных избирательных комиссиях Тюменской области и избирательной комиссии Тюмени. За ответ на ситуационную задачу начисляется от 1 до 5 баллов, за написание эссе – от 1 до 15 баллов, максимальное количество баллов – 40.

Итоги отборочного тура опубликуют не позднее 24 ноября на официальном сайте облизбиркома.

Второй тур регионального этапа пройдет с 25 ноября 2022 года по 31 января 2023 года. К участию в нем допустят школьников, набравших наибольшее количество баллов в первом этапе, сообщает «Тюменская линия».