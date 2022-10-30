Тюменцы, перенесшие коронавирус, существенно прибавляют в весе Фото: Вера Зенина

Вот уже два года врачи Тюменского кардиологического научного центра изучают последствия влияния коронавируса на здоровье человека. Для этого были приглашены 380 пациентов, которые лечили ковид-пневмонию в моногоспитале.

Обследование они проходили через 3 и 12 месяцев после выписки. Их осматривали узкие специалисты – большая команда врачей: кардиолог, офтальмолог, невролог, психотерапевт, а также пульмонолог и нефролог, если это требовалось.

– Сейчас мы обработали данные по годичной динамике, – говорит доктор медицинских наук Елена Ярославская. – В целом количество жалоб снизилось. Если при первом визите на недомогание жаловались больше 80 процентов участников исследования, то сейчас их доля снизилась до 63 процентов. Но если вначале люди чаще жаловались на слабость и утомляемость, то через год на первое место вышла одышка. При этом, по данным компьютерной томографии, все более-менее нормально, в этом случае одышка может быть симптомом начинающейся сердечной недостаточности.

Еще одной из особенностей оказалось увеличение индекса массы тела. Через год после ковид-пневмонии участники исследования значительно прибавили в весе, у них стали чаще выявлять ожирение. Выросла и частота гипертонии – 9 новых случаев и 8 случаев впервые диагностированной хронической сердечной недостаточности. Также медики обращают внимание на психологическое состояние пациентов. Если в начале исследования люди, перенесшие ковид, чаще жаловались на тревогу и депрессию, то сейчас – на астению (постоянную слабость и усталость), сообщает «Мегатюмень».