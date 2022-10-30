Медсестры тюменской поликлиники провели зарядку для коллег

Фото: ОКБ №2

В Тюмени медсестры взрослой поликлиники ОКБ № 2 приняли участие в акции «Осенняя неделя здоровья». В ее рамках они провели для своих коллег занятия по физкультуре. Участники выполняли упражнения с собственным весом, применяя различный спортивный инвентарь.

Давно известно, что физическая активность снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе ишемической болезни и инфаркта миокарда. Также подвижный образ жизни является эффективной профилактикой гипертонии.

– Эксперты ВОЗ без преувеличения называют недостаток физической активности новой эпидемией, угрожающей будущему человечества. К физической активности они относят не только целенаправленные занятия спортом, но и игры, домашнюю работу и вообще любое движение тела, производимое скелетными мышцами. Сотрудники взрослой поликлиники ОКБ № 2 понимают важность сохранения собственного здоровья и активно занимаются физическими нагрузками, – рассказала старшая медсестра взрослой поликлиники Надежда Дмитриева.