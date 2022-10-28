Определены находящиеся в зоне возможных затоплений территории УрФО.

В Единый государственный реестр недвижимости регионы Уральского федерального округа внесли 1 753 зон затопления и 2 852 зоны подтопления. Здесь нельзя вести градостроительную деятельность без соответствующей инженерной защиты от паводка.

– Регионы провели серьезную работу по определению границ таких зон и внесению информации о них в Единый государственный реестр недвижимости. Так информация об условиях строительства на этих территориях стала публичной, а люди застрахованы от рисков строительства жилых домов на таких землях, – отметил полпред Президента России в УрФО Владимир Якушев.

По его словам, это позволит нивелировать риски потери имущества и обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан.