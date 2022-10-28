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НовостиОбщество28 октября 2022 11:50

Тюменским школьникам рассказали об уникальности региона

Сделал это доцент кафедры истории и мировой политики ТюмГУ Владимир Костомаров
Евгений Значковский
Тюменским школьникам рассказали об уникальности региона.

Тюменским школьникам рассказали об уникальности региона.

Фото: c cайта 2ГИС

Учащимся тюменской школы № 27 рассказали об уникальности региона. Сделал это Владимир Костомаров – доцент кафедры истории и мировой политики ТюмГУ, который сам является выпускником этого образовательного учреждения.

– История – это наука, которая имеет в основе знания источники, а они, в свою очередь, являются объективными свидетелями прошлого, – подчеркнул кандидат наук.

По словам заместителя директора Натальи Блиновой, дети с интересом слушали лекцию о значении Тюменской области для становления российской государственности. Они задали Владимиру Костомарову возникавшие по ходу мероприятия вопросы.