Тюменским школьникам рассказали об уникальности региона. Фото: c cайта 2ГИС

Учащимся тюменской школы № 27 рассказали об уникальности региона. Сделал это Владимир Костомаров – доцент кафедры истории и мировой политики ТюмГУ, который сам является выпускником этого образовательного учреждения.

– История – это наука, которая имеет в основе знания источники, а они, в свою очередь, являются объективными свидетелями прошлого, – подчеркнул кандидат наук.

По словам заместителя директора Натальи Блиновой, дети с интересом слушали лекцию о значении Тюменской области для становления российской государственности. Они задали Владимиру Костомарову возникавшие по ходу мероприятия вопросы.