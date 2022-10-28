В Тюмени полицейские пытаются добиться наказания для противницы воблы. Фото: Ольга Крыльцова

В Центральный районный суд Тюмени поступила апелляционная жалоба полицейского на дело в отношении Алисы К. Напомним, это она смогла доказать суду, что надпись на асфальте «Нет в***е» значит «Нет вобле».

– Заявитель просит отменить решение суда и вернуть дело на новое рассмотрение. Он полагает, что суд не учел наличие всех представленных доказательств. А они, по его мнению, свидетельствуют о том, что своими действиями девушка дискредитировала использование Вооруженных сил Российской Федерации, – отметили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Ранее «КП» – Тюмень» писала, что жительница Тюменской области заплатит штраф за дискредитацию Вооружённых сил РФ. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, 39-летняя местная жительница разместила на стекле своего автомобиля плакат, дискредитирующий Вооруженные силы Российской Федерации.