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НовостиОбщество28 октября 2022 10:43

На улице Пермякова в Тюмени спустя много лет разбирают долгострой

Последний раз здание пытались продать за 80 миллионов рублей
Денис Михайлов

На улице Пермякова, 2г в Тюмени спустя много лет сносят долгострой. В настоящее время на месте работает специальная техника, которая разбирает металлические конструкции.

Отметим, что несколько лет назад объект пытались продать более чем за 300 миллионов рублей. Однако, по воспоминаниям подписчиков паблика, где была размещена соответствующая информация, в последний раз стоимость обвалилась до 80 миллионов.

Напомним, что на этом месте должен был появиться торгово-развлекательный центр. Однако его собственник обанкротился, и стройку заморозили на неопределенное время.