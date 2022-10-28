В Тюмени 80-летняя пенсионерка чуть не отдала мошенникам «гробовые», которые копила несколько лет. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени 80-летняя пенсионерка чуть не отдала мошенникам «гробовые», которые копила несколько лет. Женщина вовремя поняла, что ее пытаются развести.

Ей позвонила какая-то женщина и зареванным голосом стала причитать, что это ее подруга и ей нужна помощь. Потом раздался звонок от «следователя», которая заявила, что по вине этой самой подруги молодая девушка попала в аварию. Нужен миллион рублей, чтобы не заводить уголовное дело.

– Пожилая женщина сказала, что у нее есть 250 тысяч рублей, так называемые «гробовые», которые она копила несколько лет. Ей сказали, что деньги заберет курьер, но бабушка ответила, что сама привезет деньги куда надо. Тогда она поняла, что с ней разговаривают мошенники, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает за данное преступление максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к попытке обмана.