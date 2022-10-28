В Тюмени может появиться Аллея добра. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени может появиться Аллея добра. Такое имя могут дать зеленому переулку на улице Линейной, 21. Горожанам предлагают выбрать название на портале «Я решаю!».

– В августе вы присылали нам предложения, как назвать это общественное пространство. Изначально это был грунтовый межквартальный проезд. Теперь же здесь исключительно пешеходная зона, сквозного проезда транспорта не будет, – отметили в пресс-службе городской администрации.

Тут установили малые архитектурные формы, брусчатку и опоры освещения. Кроме того, здесь устроены ливневая канализация, тротуары из брусчатки, три качели-подвеса, газон, светильники.

Вот другие названия, которые может получить эта территория: Уютная Аллея, Зеленый переулок и Пешеходная Линия.