Этапы большого пути: 35 лет со дня образования Российского детского фонда.

14 октября исполнилось 35 лет со дня образования Российского детского фонда. Как это событие было отмечено.

В Москве в Колонном зале Дома союзов Международная ассоциация детских фондов и Российский детский фонд защиты детства провели художественно-публицистический фестиваль «Волонтеры детства – гордость России», в котором приняли участие порядка тысячи человек, в том числе и представители Тюменского регионального отделения Детского фонда. Форум прошел при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы пообщались с заместителем председателя Тюменского отделения РДФ Галиной Сушинских и узнали у нее, чем примечательно это мероприятие.

– В настоящее время создается много благотворительных фондов. Какое место среди них занимает общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский детский фонд»?

– Фонд стал первой в стране благотворительной организацией, созданной в интересах детей и их благополучия. Детский фонд сегодня – это Международная ассоциация детских фондов и Российский детский фонд с разветвленной сетью из 68 региональных отделений, реализующих на местах долгосрочные общероссийские и региональные благотворительные программы и проекты. Это огромная армия привлеченных благотворителей и волонтеров, выполняющих, как отметил в поздравлении Президент России Владимир Путин, «очень нужную работу, направленную на укрепление института семьи и семейных ценностей, защиту прав ребенка, поддержку детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».

В настоящий момент Детский фонд – самая структурированная, самая плодотворная общественная организация в нашей стране.

– Чем запомнилось данное мероприятие?

– Верностью традициям. Вот уже 35 лет не меняется ни дата, ни место проведения встреч: 14 октября, Колонный зал Дома союзов. Как и прежде, был небольшой экскурс в события далеких лет, активными участниками и инициаторами которых выступал Детский фонд. Со сцены звучала информация о том, что удалось сделать за последние 5 лет, и, конечно же, раздумья о сегодняшних вызовах… Представления и приглашение на сцену современных волонтеров и добровольцев, не жалеющих ни сил, ни времени, стоящих на защите детства, чередовались с выступлениями детских коллективов из разных уголков России. Все это создавало незабываемую праздничную атмосферу.

Традиционное на итоговых мероприятиях вручение общественных наград и знаков отличия фонда представителям региональных отделений фонда, бизнесменам, волонтерам, благотворителям, которые внесли значимый вклад в поддержку детей, было, что называется, «со слезами на глазах. Так, титул «Рыцарь детства» получил доброволец из Челябинска гвардии полковник Юрий Гагарин (позывной «Ангел»), который за 3 месяца боев в Мариуполе спас 367 детей. Лауреатом Международной Золотой медали имени Л.Н. Толстого – высшей награды МАДФ (Международная ассоциация детских фондов) – стал Владимир Мартышин, основатель «Школы целостного развития» в селе Ивановское в Ярославской области. Благодаря уникальной школе Владимира Сергеевича обреченное на вымирание село и близлежащие деревни начали возрождаться, а ежегодный конкурс в школу составляет 7 – 8 человек на место. Престижная общественная награда фонда «Благородному родительству – благодарное детство» была вручена заведующему хирургией детской областной больницы Твери Леону Патрику Нганкаму, главному детскому нейрохирургу, ежедневно спасающему от смерти детей…

Зал овациями встречал каждого награждаемого, ведь их путь служения детству уникален.

Впечатлила выставка, посвященная юбилейной дате. Материалы, представленные на ней, позволили увидеть масштаб сделанного фондом, ощутить свою причастность. Это как у Маяковского: «Радуюсь я, это мой труд вливается в труд моей республики».

– У Детского фонда есть свой издательский образовательный и культурный центр «Детство. Отрочество. Юность». Чем центр порадовал общественность?

– К юбилейному мероприятию был выпущен альбом «Детский фонд: Международная ассоциация детских фондов, Российский детский фонд. 35 лет добра и милосердия», в котором обобщен опыт по реализации долгосрочных благотворительных программ фонда. Цифры, фотодокументы, включенные в альбом, отражают этапы большого пути ООБФ «Российский детский фонд». Это издание будет интересно и востребовано, оно поможет работниками фонда пополнить ряды благотворителей, волонтеров, а это значит, что детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, станет значительно меньше.

Еще одно юбилейное издание, которое, как мне кажется, станет настольной книгой для сотрудников региональных отделений, позволит познакомиться с системой работы продвинутых отделений – сборник лучших гуманитарных и культурно-просветительских практик региональных отделений Российского детского фонда «Ни дня без доброго дела». В нем представлены сценарии праздников, положения о различных творческих конкурсах, формы привлечения средств и много других интересных идей, которые можно позаимствовать.

В сборник включены и наши наработки – «Практика работы с благотворителями Тюменского регионального отделения фонда». Одна из практик на примере сотрудничества регионального отделения и школы № 40 знакомит с работой по взращиванию будущего благотворителя. Вторая практика – опыт работы закрытого интеллектуального благотворительного бизнес-клуба «MassOnClub», который в течении 4 лет финансово поддерживает благотворительные проекты отделения. Думаю, что эти формы работы отделения будут интересны коллегам, а мы с благодарностью будем использовать в работе их идеи.

Альбом и методический сборник были изданы благодаря грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

– Какие значимые проекты были реализованы Тюменским региональным отделением в юбилейный год?

– Календарный год ещё не закончился, пока все намеченное исполняется. Нам удалось в этом году открыть 2 многофункциональных компьютерных класса в школах Тюменского района, будущим первоклассникам из многодетных малообеспеченных семей мы вручили 1 028 портфелей с канцелярскими принадлежностями, оплачивали лечение детей-инвалидов, передавали бытовую и компьютерную технику, обувь, одежду детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В рамках благотворительной акции «Письма желаний» 50 человек получили велосипеды, самокаты, лыжи, сотовые телефоны, планшеты и др.

Благодаря спонсорской поддержке ООО «Тобольский ССРЗ» и ООО «Межрегионфлот» по программе «Дети Донбасса» в 3 образовательных учреждения подшефного Краснодона приобрели оборудование для компьютерного класса, кабинета робототехники, логопедического пункта и сенсорной комнаты. Подводим итоги по творческим конкурсам, готовимся к новогодним праздникам.

Как говорится, планов громадье…