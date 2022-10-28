На тюменской трассе установили прибор имитации проблесковых маячков. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 24-м километре федеральной трассы Тюмень – Омск появилась так называемая шериф-балка (этот прибор имитирует проблесковые маячки патрульного автомобиля ДПС). Сотрудники ГИБДД уверены, что она будет стимулировать водителей к соблюдению дорожной дисциплины и скоростного режима в тёмное время суток.

– Решение об установке принято Госавтоинспекцией совместно с ФКУ «Уралуправтодор» при проведении рабочей встречи. Дело в том, что на этом ремонтном участке автодороги зафиксирован рост аварийности, – пояснили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.