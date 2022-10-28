В Тюмени работника придавало тяжелыми плитами, у него множественные переломы. Фото - git72.rostrud.gov.ru.

В Тюмени произошел несчастный случай со столяром одной из местных компаний. На него завалились плиты МДФ.

Работник пришел на склад в производственный цех, где стояли листы МДФ. Он попросил коллегу помочь достать и перенести лист до станка, чтобы его распилить. Они стали извлекать лист, за ним потянулись другие.

– Мужчины пытались удержать материал, но не справились. Столяр от удара упал, его прижало плитами. Вызвали скорую медицинскую помощь. Пострадавший получил множественные переломы, – сообщили в Государственной инспекции труда региона.

ЧП случилось из-за плохой организации производства работ, заключили в ведомстве. Так, работодатель не разработал карты с указанием мест размещения, размеров проходов и проездов. Нет инструкции по охране труда, никто не контролировал работника. Мужчину допустили к работе без медосмотра.