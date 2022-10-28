В Тюмени 28 октября 2022 года коронавирусом заболели еще 149 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 28 октября 2022 года увеличилось на 149. Всего с начала пандемии ковид подхватили 247 583 человека.

По состоянию на 28 октября 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 268 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,6%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 35 регионах.

Снижение количества госпитализаций произошло в 44 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ. Выздоровело за сутки 11 685 человек, или на 2,9% меньше в сравнении с 27 октября 2022 года. Выявлено 7 606 новых случаев. Умерло за сутки 78 человек.