Под Тюменью празднование памятной даты закончилось пинками по лицу. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции Тюменского района позвонили медики – к ним привезли 25-летнего жителя поселка Богандинский. Врачи диагностировали у потерпевшего переломы.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого в 2015 году молодого человека. В отделе полиции подозреваемый признался, что отмечал знаковую дату в СНТ с приятелями.

– Молодые люди выпивали алкоголь и в разгар вечера поссорились. Злоумышленник стал бить потерпевшего ногами по лицу, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.