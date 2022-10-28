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НовостиПроисшествия28 октября 2022 8:10

Под Тюменью празднование памятной даты закончилось пинками по лицу

Возбуждено уголовное дело
Станислав Дейнеко
Под Тюменью празднование памятной даты закончилось пинками по лицу.

Под Тюменью празднование памятной даты закончилось пинками по лицу.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции Тюменского района позвонили медики – к ним привезли 25-летнего жителя поселка Богандинский. Врачи диагностировали у потерпевшего переломы.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого в 2015 году молодого человека. В отделе полиции подозреваемый признался, что отмечал знаковую дату в СНТ с приятелями.

– Молодые люди выпивали алкоголь и в разгар вечера поссорились. Злоумышленник стал бить потерпевшего ногами по лицу, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.