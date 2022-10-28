В массовом ДТП на тюменской трассе пострадали 3 взрослых и один ребенок. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Массовое ДТП произошло сегодня, 28 октября, на 57-м километре автодороги Тюмень – Омск в Ялуторовском районе. Здесь столкнулись сразу три машины, из-за чего пострадали 4 человека, в том числе 12-летний ребенок.

– Какое-то авто выехало на встречку. Уворачиваясь от удара, водитель «Шкоды» въехал в бордюр, автомобиль выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с «КИА» и «Ниссаном», – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В настоящее время на месте дорожного инцидента работают сотрудники ГИБДД. Тут же находится начальник отдела ГИБДД «Ялуторовский» Альберт Исхаков.

Предупреждение: движение на месте аварии ограничено, организован объезд через ремонтируемый участок трассы. Протяженность участка объезда составляет около полутора километров.