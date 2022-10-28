В Тюмени аптека заплатит штраф за завышенные цены на важные для жизни лекарства. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени ликвидируют ООО «Аптека от склада» – здесь завышали цены на важные для жизни лекарства. Теперь руководство должно выплатить штраф – 150 тысяч рублей.

– Проверка показала, что аптечная сеть продолжает продавать эти препараты по завышенным ценам. В отношении ликвидатора ООО «Аптека от склада» возбуждено административное дело, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге и ликвидатор получил свой штраф – 50 тысяч рублей. Кроме того, заместитель прокурора округа объявил ликвидатору предостережение о недопустимости нарушений закона.