Следователи проверяют информацию об отравлении детей в школе Тюмени. Фото: Ольга Крыльцова

Следователи проверяют информацию об отравлении детей в школе Тюмени, организована доследственная проверка. Ранее СМИ писали, что среди учащихся зарегистрирована заболеваемость кишечной инфекцией.

– В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – отметили в Следственном управлении СК по региону.

Позже в местном управлении Роспотребнадзора подтвердили, что в первом корпусе средней общеобразовательной школе №5, действительно, зарегистрирована групповая заболеваемость острым гастроэнтеритом среди учащихся. Инфекция протекает в легкой форме. Работа школы и пищеблока приостановлены.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что один из корпусов школы № 5 в Тюмени закрыли на карантин. Это сделано для того, чтобы не допустить распространение вирусных инфекций.

По сведениям среднего общеобразовательного учреждения, ученики с 1-х по 11-е классы до конца недели будут учиться дистанционно. После этого они уйдут на каникулы, которые продлятся до 6 ноября.