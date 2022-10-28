Мобилизованным из Тюмени начали поступать деньги на счет. Фото: Ольга Крыльцова

Мобилизованным из Тюмени начали поступать деньги на счета. Разовая выплата –100 тысяч рублей – перечисляется из областного бюджета

– Выплаты поступают автоматически на счета мобилизованных тюменцев в течение 3 рабочих дней после получения сведений из местного Военного комиссариата, – сообщили в информационном центре правительства региона. По данным ведомства, на сегодняшний день деньги получили мобилизованные из первой партии.

Кстати, никаких заявлений писать не надо, все начисления производятся автоматически. Выплата не учитывается при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения мер соцподдержки. Если человек получал пособие, которое рассчитывалось исходя из дохода, то выплаты не повлияют на расчет пособия.