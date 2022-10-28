Тюменские следователи проводят проверки в связи со смертью на пожарах двух человек. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Тюменские следователи проводят проверки в связи со смертью на пожарах двух человек. Один мужчина погиб в Исетском районе, другой – в Ишимском.

Так, накануне, 27 октября, в половине седьмого утра спасатели тушили пожар на улице Школьной в селе Пахомова. В гараже они нашли тело 38-летнего мужчины без внешних признаков криминальной смерти. Возгорание могло возникнуть из-за неисправности электропроводки.

Другой пожар случился в семь утра сегодня. Горел частный дом на улице Луговой в селе Исетское. После тушения пожарные увидели тело 55-летнего мужчины, тоже без внешних признаков криминальной смерти. По результатам проверок будет принято процессуальное решение.

Ранее «КП» – Тюмень» писала, что в частном доме, который находится на улице Бузолина села Яр (Тюменский район) спасатели после тушения серьезного пожара нашли тело 74-летнего мужчины. На его теле не было внешних признаков криминальной смерти.