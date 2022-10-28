В Тюмени мошенники развели женщину второй раз по одной и той же схеме. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени снова развели на деньги наивную 56-летнюю женщину. Она, как и в прошлом году, обратилась в полицию.

Женщина рассказала, что ей позвонили из банка и сообщили, что кто-то пытается оформить на нее кредит 300 тысяч рублей. Мошенник отправил ее в ближайшее отделение банка, где та взяла 120 тысяч рублей, который закинула на «защищенный счет».

– На следующий день она, следуя указаниям неизвестных, оформила кредитную карту, обналичила ее и также положила деньги на указанный злоумышленниками счет. Общая сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Только на следующий день горожанка поняла, что ее обманули. При этом гражданка в прошлом году уже попадалась на подобные уловки и до сих пор выплачивает кредит, который тогда оформила на своё имя.