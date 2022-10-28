«Макияж, татуировки, фигура как у взрослой». Тюменца осудили за секс с восьмиклассницей

В Тюмени парня осудили за секс с девочкой в гостях у друга. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени 21-летний Дмитрий Ш. получил полтора года колонии условно за половое сношение с несовершеннолетней. Как оказалось, она и сама была не прочь поразвлечься, о чем и заявила на суде.

Дело было в августе 2021 года. В один из дней мужчина был в гостях у друга, выпивал, после чего переспал с одной из юных девушек. На суде он признал вину и рассказал, что познакомился с девчонкой за месяц до этого. Якобы когда они остались одни, та начала приставать, поэтому все и случилось.

Тюменец поведал суду, что новая подруга сказала ему, что учится в восьмом классе. Также он сообщил судье, что у нее был макияж и татуировки, а тело – как у взрослой. Притом девственницей она не была.

– Потерпевшая отметила, что вступила в половую связь с Дмитрием добровольно, он ее не принуждал. Инициатором полового акта была именно она. Гражданин ранее судим, по месту жительства характеризуется посредственно, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.