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НовостиОбщество28 октября 2022 5:35

В Тюмени мобилизованного с Ямала рядового наградили медалью «За отвагу»

Мужчина уже второй раз отправляется в зону СВО
Евгений Значковский
В Тюмени мобилизованного с Ямала рядового наградили медалью «За отвагу».

В Тюмени мобилизованного с Ямала рядового наградили медалью «За отвагу».

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени мобилизованного с Ямала рядового наградили медалью «За отвагу». Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Как стало известно, Константин первый раз поехал в зону проведения специальной военной операции в рядах добровольцев. На этот раз его мобилизовали.

– Очень приятно, что сибиряки получают государственные награды. Для нас это большое событие, потому что у бойцов повышается мотивация, поднимается боевой дух, – отметил начальник Тюменского гарнизона генерал-майор Дмитрий Евмененко.