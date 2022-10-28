В Тюмени мобилизованного с Ямала рядового наградили медалью «За отвагу». Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени мобилизованного с Ямала рядового наградили медалью «За отвагу». Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Как стало известно, Константин первый раз поехал в зону проведения специальной военной операции в рядах добровольцев. На этот раз его мобилизовали.

– Очень приятно, что сибиряки получают государственные награды. Для нас это большое событие, потому что у бойцов повышается мотивация, поднимается боевой дух, – отметил начальник Тюменского гарнизона генерал-майор Дмитрий Евмененко.