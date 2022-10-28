Тело пенсионера нашли в частном доме под Тюменью после страшного пожара. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В частном доме, который находится на улице Бузолина села Яр (Тюменский район) спасатели после тушения серьезного пожара нашли тело 74-летнего мужчины. На его теле не было внешних признаков криминальной смерти.

Возгорание случилось накануне, 27 октября, около восьми часов вечера. В настоящее время проводится доследственная проверка. Следователи обязательно узнают, почему начался пожар.

– Одна из версий возникновения пожара – непотушенная сигарета, – отметили в пресс-службе Следственного управления СК по региону.

Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.