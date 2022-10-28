Тюменскую область в 2022 году посетило 3 млн туристов. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменскую область в 2021 году посетили 3 миллиона туристов. Об этом сообщил губернатор Александр Моор во время выступления на пленарном заседании проектно-аналитической сессии «Музейные маршруты России»

По словам главы региона, в области хорошее качество услуг, уделено особое внимание развитию туристского потенциала. Музейное пространство выходит за границы музеев, активно включается в формирование городской среды.

– Тюменская область – средоточие культурного наследия, которое важно сохранять, – подчеркнул Моор.

Напомним, что благодаря Фонду «Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества» в Тобольске был создан Музей семьи императора Николая II. Он стал центральным объектом показа на «Императорском маршруте» региона. Каждый год его посещают более 55 тысяч человек.