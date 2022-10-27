Где в Тюмени купить амуницию для мобилизованных

Где в Тюмени купить купить амуницию для мобилизованных. Фото - интернет магазин Центр активного отдыха "Штурм".

Магазин «Центр активного отдыха «Штурм» начал работу в июле 2007 года. С 2013 года магазин расположился в ТРЦ «Колумб». На сегодняшний день открыто множество направлений – от самообороны до подводной охоты, от выживания до тактических игр, мы постоянно расширяем ассортимент и открываем новые направления.

Фото - интернет магазин Центр активного отдыха "Штурм".

В 2014 году заработал первый интернет-магазин: https://schops.ru/, а в начале этого года мы запустили новый интернет-магазин на сайте www.sibtrek.ru, который стал быстрее, удобнее и современнее, это уже оценили многие наши клиенты, сделавшие заказы.

Фото - интернет магазин Центр активного отдыха "Штурм".

Самыми популярными товарами в нашем магазине, как всегда, остаются пневматические винтовки и пистолеты (пневматическое оружие с дульной энергией не более 3 дж.), а также расходные материалы к ним. Вторым по популярности товаром у нас в магазине являются оптические приборы различного назначения (в продаже всегда имеются тепловизоры и приборы ночного видения) и фонари, от налобных до подствольных, от ведущих мировых производителей.

Фото - интернет магазин Центр активного отдыха "Штурм".

До начала этого года «тактическое снаряжение» было востребовано в основном у любителей тактических игр. Начиная с весны этого года для добровольческих отрядов, силовиков, а теперь и для мобилизованных мы постарались расширить ассортимент всего необходимого. Перчатки, спальники, защита колен и локтей, коврики и сидушки, трекинговая обувь, термобелье, оружейные ремни, очки, полевая медицина, бронезащита и другое снаряжение мы стараемся иметь в наличии. Конечно же в связи с волнообразным спросом бывают провалы и те или иные товары исчезают с полок, наверное, как и у всех, но тем не менее мы стараемся оперативно восполнять пробелы, следим за качеством и держим цены.