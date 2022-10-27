Тюменская область стала самым разговорчивым регионом на Урале

Тюменская область стала самым «общительным» регионом в УрФО. Фото - МТС.

МТС проанализировала на основе Big Data обезличенные данные по голосовому трафику в период с начала сентября до середины октября 2022 года. В Тюменской области продолжительность разговоров во второй половине сентября выросла на 10%, а количество разговоров увеличилось на 4% на каждого жителя региона.

Жители Тюменской области стали самыми разговорчивыми на Урале: в средним они разговаривают по 19 минут в день. Также среди городов Уральского федерального округа самыми общительными стали жители Курганской области (18,4 минуты в день), ХМАО (18,3 минуты в день) и Свердловской области (14,8 минут в день). Абсолютным лидером по России в рейтинге самых «общительных» регионов этой осенью стал Забайкальский край – его жители тратят на разговоры в среднем 24 минуты в день.

Еще одна тенденция заключается в том, что люди стали чаще разговаривать по телефону: тюменцы в среднем совершают 9 звонков в день. Это совпадает с общероссийскими тенденциями: в целом жители страны звонят около 10 раз.

Мужчины стали проводить за телефонными разговорами больше времени. Традиционно более «говорящими» абонентами считаются женщины, в начале сентября на них приходилось 60% от всего голосового трафика, сейчас – 51%.