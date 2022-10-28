Новости Тюмени сегодня: последние тюменские новости за неделю, новости Тюменской области, района

Рассказываем последние тюменские новости за неделю. Фото: Вадим Бегун

Рассказываем последние тюменские новости за неделю, новости Тюменской области, района. «Комсомолка» собрала для вас самые актуальные события.

В местный центр помощи «Милосердие» некоторое время назад привезли мужчину, который был крайне истощен. Оказалось, что он четыре года прожил в тайге. Как ему удалось выжить, может быть, он сам расскажет позже. Пока же «Комсомолке» лишь частично известна история мужчины, который родился в рубашке, судьба его крайне занимательна.

Ленинский районный суд поставил точку в громком деле о похищении среди бела дня ребенка в Тюмени. 38-летнюю жительницу областной столицы Замиру Бакиеву, которая полностью признала свою вину, осудили на три года. Она будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

В Тюменской области спасатели направляются к мужчине, у которого сломался болотоход. Ранее о ЧП в социальных сетях со срочной просьбой помочь рассказала его супруга.

В Тобольский суд обратилась женщина, которую покусал разъяренный алабай. Она показала фотографии страшных ран.