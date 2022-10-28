Тюменка порезала мужчину ножом и побила кочергой. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции села Исетское поступило сообщение о том, что мужчине причинили телесные повреждения. Сделала это его бывшая сожительница.

Конфликт произошел ночью. В ходе распития спиртных напитков мужчина и женщина поссорились. Ранее не судимая 48-летняя сельская жительница несколько раз ударила своего оппонента ножом по рукам.

– Когда мужчина выхватил нож, подозреваемая схватила кочергу и еще три раза ударила его этим металлическим предметом, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении сельчанки отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Наказание, согласно статье, – лишение свободы на срок до двух лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.