В Тюмени похитившая ребенка женщина получила три года тюрьмы. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Ленинский районный суд поставил точку в громком деле о похищении среди бела дня ребенка в Тюмени. 38-летнюю жительницу областной столицы Замиру Бакиеву, которая полностью признала свою вину, осудили на три года. Она будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

– Инцидент случился вечером 24 июня 2022 года. Бакиева обманула девочку, сказав, что проводит ее домой. Сама увела ребенка к себе в квартиру, где удерживала, пока силовики не задержали ее, – напомнили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В СУ СК по области отметили, что собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора.

По данным источников «Комсомольской правды» – Тюмень», не так давно у женщины умер свой ребенок и Замира решила заглушить боль от утраты, похитив чужого ребенка. На фоне потери ребенка у женщины могли произойти изменения в психическом состоянии, но это пока не подтверждено.