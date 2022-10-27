Во время отдыха на природе под Тюменью погиб мужчина. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменский районный суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве. Трагедия произошла в районе Перевалово в пятницу, 21 октября.

– Двое мужчин отдыхали на природе, один из них погиб, – кратко прокомментировали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В ведомстве уточнили, что обвиняемый будет находиться в следственном изоляторе до 21 декабря.

Ранее местные средства массовой информации, ссылаясь на свои собственные источники, сообщали, что по этому делу был задержан полицейский. В следственном управлении СК по Тюменской области корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» пока никак не прокомментировали эти сведения.