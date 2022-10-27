В Тюмени мужчина утащил стоящие на кассе в магазине две коробки кофе. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел тюменской полиции обратился руководитель сетевого магазина. Кто-то утащил 12 банок кофе из торгового зала.

Подозреваемым оказался ранее судимый 25-летний, официально не трудоустроенный местный житель. Он рассказал, что пришел в продуктовый магазин и на кассе увидел две коробки кофе. Он убедился, что никто за ним не наблюдает, взял их и вышел через центральный вход.

– Кофе он продал на улице, а вырученные деньги потратил на свои нужды. Сумма ущерба составила около трех тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении задержанного отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.